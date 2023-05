El otro drama de la España vaciada: hay 43 pueblos donde no se presenta nadie a las elecciones

Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a xataka.com

Los españoles están llamados a votar el próximo 28 de mayo en las elecciones municipales. Aunque no todos tendrán que acudir a las urnas porque en algunos pueblos no hay nadie a quien votar. En 37 municipios de Navarra, cuatro de Burgos, uno en Teruel y otro en Segovia no se han presentado candidaturas, según el Ministerio del Interior. Además, hay otros 86 concejos sin candidatos. La mayoría de casos atienden a las mismas razones: pueblos pequeños donde el alcalde actual no quiere repetir, pero no hay nadie dispuesto a sustituirlo.