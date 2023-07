Otro desaguisado: la unión de Candanchú y Astún

Publicado hace 21 minutos por almogabares a arainfo.org

Ya que no podemos unir las estaciones con Formigal, lo haremos a tramos, poquito a poco, y sin levantar revuelo. La cuestión es hacer cosas y que se vea nuestro interés por el Pirineo, aunque en realidad es interés por los de siempre, obras son amores, y dineros. Afirma el todavía Consejero de Industria Arturo Aliaga que es un proyecto no cuestionado, y ciertamente no es el caso de Canal Roya. Sin embargo es un proyecto perfectamente prescindible ya que no aporta nada ni al esquiador ni a la economía del valle