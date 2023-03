Otra estación de esquí y van cuatro en Estados Unidos que tampoco admitirá snowboarders

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a nevasport.com

Deer Valley Resort lo hace por elitismo. Sus clientes no quieren ver snowboarders porque todavía los asocian a aquellos usuarios de los '80. En Alta Ski Area, al estar sus pistas y remontes en terrenos públicos, se puso una demanda hace unos años para que el Estado intercediera, argumentando que no se puede prohibir el acceso nadie en tierras públicas. Pero de momento no ha prosperado.