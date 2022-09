Publicado hace 20 minutos por lolap a merca2.es

Como consecuencia de la elevada inflación y la guerra de Ucrania, los precios de los alimentos básicos se están situando por las nubes. Lo que está llevando a que los supermercados e hipermercados lancen de forma continua distintas promociones y descuentos, con el objetivo de que el consumidor no perciba de forma tan directa las subidas de precio. De esta forma, además de su magnífica idea de la cesta de 30 productos básicos a 30 euros, Carrefour también cuenta con otras promociones que no están muy ajustadas a las necesidades básicas de los co