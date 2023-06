El oso ruso se abraza a Donald Trump

Publicado hace 42 minutos por Abajo a lavanguardia.com

Con la posible excepción del mismo Trump, no hay nadie que tenga más interés que Putin en que el narciso naranja gane las elecciones presidenciales del año que viene. ¿De qué país depende Ucrania más que de cualquier otro para dichos armamentos? De Estados Unidos. Sin el apoyo militar de Washington, ¿qué pasa? Ucrania no podrá lanzar más operaciones ofensivas, sufrirá para defenderse de los ataques aéreos rusos contra sus ciudades y no tendrá más remedio que ceder a las condiciones que dicte Putin para acabar la guerra.