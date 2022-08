Orbán en Estados Unidos: "Necesitamos menos Drag Queens y más Chuck Norris" {en}

Publicado hace 1 hora por porcorosso a nationworldnews.com

Una pareja homosexual no es reconocida como familia en Hungría. Orban afirma que no sólo es necesario un muro físico contra los inmigrantes, sino también "un muro legal para proteger a nuestros hijos de los prejuicios de género". Su gobierno ha decidido que no son necesarios más géneros. "Necesitamos más Rangers, menos drag queens y más Chuck Norris".