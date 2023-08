Las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo no aumentan los intentos de cruzar de los migrantes

Publicado hace 32 minutos por Joachim_Ratoff a eldiario.es

La narrativa que asocia un incremento de flujos fronterizos por salvar embarcaciones irregulares "no se corresponde con la realidad" ya que "influyen otros factores como los cambios en la intensidad de los conflictos o los desastres naturales", según un estudio recién publicado en 'Scientific Reports'. “Hemos demostrado que no por rescatarlos se animan a hacerlo más, ya que los migrantes mayoritariamente no eligen cuándo hacerlo."