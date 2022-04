“Operación termostato” Italia toma medidas para frenar a Rusia

Publicado hace 12 minutos por Verdaderofalso a elcomercio.es

Este plan se denomina 'Operación termostato' y entre sus artículos aparece la obligación de limitar la temperatura en el interior de las administraciones públicas y escuelas desde el 1 de mayo hasta el 31 de marzo de 2023. Italia no ha descartado extender esta limitación a particulares y alumbrado público. En invierno la temperatura no debe ser superior a los 19 grados centígrados, pudiendo aumentarse un máximo de 2 grados. En verano, el termostato no podrá marcar menos de 27, con el mismo rango de tolerancia, es decir, 25 grados.