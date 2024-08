Publicado hace 1 hora por Hombre_de_Estado a infobae.com

La ONU dijo hoy que se vio obligada a detener sus operaciones humanitarias en Gaza tras la última orden israelí de evacuar sus instalaciones en Deir al Balah (centro), último lugar donde tuvieron que reubicarse tras sucesivas órdenes de evacuación. "No es una decisión en la que digamos que dejamos de operar, sino que prácticamente no podemos operar", dijo un alto responsable de la ONU, que requirió el anonimato. “Tenemos que encontrar soluciones. Y si eso significa que tenemos que parar 24-48 horas y reiniciar, lo hacemos. Pero no nos iremos”.