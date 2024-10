Publicado hace 48 minutos por Verdaderofalso a espinof.com

'One Piece Fan Letter' se ha estrenado justo a tiempo para celebrar los 25 años del anime, que arrancó el 20 de octubre de 1999, y como con el resto del anime lo hemos podido ver en Crunchyroll y próximamente en Netflix. Está basada en la antología de historias cortas 'One Piece Novel: Mugiwara Stories' de Tomohito Osaki, que nos muestra el mundo de 'One Piece' desde el punto de vista de otros personajes completamente ajenos a la tripulación de Luffy.