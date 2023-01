Publicado hace 2 horas por Sergio_ftv a marbella24horas.es

El recinto, en el que se invirtieron 800.000 euros para su remodelación, sigue olvidado y sin ninguna perspectiva por parte del equipo de gobierno. "Los eventos taurinos también son un evento cultural, no descartamos nada, queremos dejarlo abierto no solo a eventos taurinos sino también a una oferta cultural de primer nivel", señaló Muñoz por entonces. Palabras que, una vez más, se llevó el viento, y una fuerte inversión que hasta el momento no ha tenido ninguna rentabilidad para el municipio.