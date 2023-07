OKDiario suma 172.000 euros más en publicidad institucional a cuenta del Ayuntamiento de Martínez-Almeida

Publicado hace 1 hora por mogukceri a elsaltodiario.com

Un total de 27 contratos de publicidad institucional que suman 142.800 euros, 172.864,64 euros con IVA incluido. Son los ingresos que OK Diario tuvo en 2021 solo en publicidad institucional del Ayuntamiento de Madrid. Los contratos más caros —de entre 11.000 y 14.400 euros cada uno— han sido otorgados por las áreas de Medio Ambiente y Movilidad; Economía, Innovación y Empleo; y Obras y Equipamientos respectivamente. Los tres fueron firmados en el cuarto trimestre del pasado año, meses en los que OK Diario acumuló hasta once contratos publicit