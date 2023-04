Publicado hace 1 hora por Thornton a abc.es

"Tú limítate a matarla cuanto antes. No me importa cómo lo hagas con tal de que te asegures de que está muerta, aunque si es con un tiro en la cabeza, mejor. Ella trabaja en [nombre de la empresa] en Bellevue (Washington), pero no sé cuál es su puesto exactamente. Espero que esto te sirva de ayuda. Tiene un hijo de tres años al que recoge a las cinco de la tarde, así que llega a casa a las cinco y pico. Por favor, no le hagas nada al niño... Mándame una prueba cuando el trabajo esté hecho".