La oficina de alistamiento y registro militar de San Petersburgo envió una citación a un marinero del "Moskva". La madre lo ha estado buscando desde abril (RU)

A fines de octubre, la familia de Mikhail recibió una citación de la oficina de alistamiento militar del distrito de Frunzensky. En la agenda, el comisario militar Alexander Voronin pidió a Mikhail que compareciera para aclarar los documentos del registro militar para la movilización. “Si no se presenta a la hora y el lugar especificados sin una buena razón, puede ser considerado responsable”, dijo el periódico. Mikhail no apareció: durante medio año, tanto los familiares como los amigos no sabían nada, era el cocinero en el crucero Moskva