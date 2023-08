En octubre de 2017 murió Conan, el perro de Javier Milei. El candidato a la presidencia de Argentina contrató a una "espiritista de animales" para comunicarse con su querida mascota

Publicado hace 22 minutos por valandildeandunie a threadreaderapp.com

Fue sólo el principio.Poco después, Milei encargó varios clones de su perro Conan a un laboratorio de EEUU por 50.000 dólares. Mientras tanto, su no menos querida hermana Karina se formó como médium canina y, hasta hoy, comunica al fallecido animal con su dueño. Pero eso no fue todo. Milei asegura que Conan no está muerto sino que fue a sentarse al lado del "número 1" y, gracias a la intermediación del chucho, Milei pudo escuchar un mensaje que Dios guardaba para él. ¿Adivinan? Estaba destinado a convertirse en presidente de Argentina.