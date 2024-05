Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a businessinsider.es

Occidente tiene la capacidad para aislar a la economía rusa del resto del mundo dejándoles fuera de SWIFT, pero el coste para ellos mismos sería brutal. Pero no es porque las sanciones no sean efectivas. Es porque Occidente no ha llegado hasta el final. Hay una cosa importante que Occidente podría hacer, pero no hará: eliminar el acceso de todos los bancos rusos a la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales, o SWIFT, por sus siglas en inglés.