Nueva grabación muestra que Trump presionó a funcionarios electorales de Michigan para que no certificasen los resultados electorales de 2020. "Tenemos que luchar por nuestro país", según se informa, Trump le dijo a Mónica Palmer y William Hartmann el 17 de noviembre de 2020. "No podemos dejar que esta gente nos quite nuestro país".