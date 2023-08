La nueva ofensiva de Disney contra DeSantis por “incumplimiento de contrato”

Publicado hace 53 minutos por Verdaderofalso a lanacion.com.ar

En la demanda, que tiene más de 50 páginas, se planteó que la junta supervisora nombrada por DeSantis no tenía legitimación para el planteo de los reclamos efectuados. El documento, presentado ante una corte federal, plantea que el gobernador de Florida mantiene represalias contra la compañía, luego de que su entonces CEO, Bob Chapek, se pronunciara en contra de la ley promulgada en marzo del año pasado, conocida como Don’t say gay (No digas gay) y mediante la cual se prohibió la enseñanza en las escuelas del estado de temas relacionados