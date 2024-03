Publicado hace 16 minutos por remontanim a abc.es

No hubo sorpresas. El PSOE presentó ayer en el Congreso su propuesta de ley para abolir la prostitución en España, una iniciativa que no pudo salir en la anterior legislatura y abrió nuevas grietas con Podemos. La propuesta del PSOE, en realidad, es una ley que se limita a castigar el proxenetismo en todas sus formas y sanciona con multas a los clientes, pero no regula ni prohíbe el ejercicio de la prostitución.