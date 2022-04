Novela picaresca

Publicado hace 24 minutos por nereira a lasprovincias.es

El dolor de los pobres siempre me ha llegado muy adentro, casi tanto como su olor, y créame Vuestra Merced que yo no tengo la culpa de que don Salchichón nos sirviera gato en lugar de liebre y que si decidí comprarme con los doblones del concejo un velero bergantín no fue por pretenciosidad ni por esconder el dinero en alguna remota ínsula del mar Caribe sino con idea de ponerme al servicio de la monarquía por si acaso había que dar batalla a los rusos y mi espada era necesaria en un nuevo Lepanto, señoría.