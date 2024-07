¿Por qué nos gusta el fútbol?

Publicado hace 4 horas por NubisMusic a zendalibros.com

Me pilló por sorpresa el comienzo de la Eurocopa, como si no le hubieran hecho publicidad. De pronto teníamos un campeonato para amenizar el verano y suavizarnos el ánimo, muy alterado por la actualidad política, pero yo no iba con España, no sabía quién era España y hasta deseaba que perdiera todos los partidos. Es como esos grupos de música que quisiste mucho y que siguen sacando discos aunque tú ya no los escuches. Te preguntas por qué lo hacen.