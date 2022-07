“No veo la necesidad de forzar”: por qué muchos jóvenes ya no quieren presentar a su pareja a sus padres

Publicado hace 37 minutos por Susmuertos a smoda.elpais.com

Son muchos los que prefieren dilatar este momento o se niegan a que jamás ocurra. Varios expertos e implicados exponen las razones: desde un nuevo sentido del compromiso hasta las dificultades añadidas que este trámite tiene para el colectivo LGTBI+. Actualmente, mantenemos relaciones siendo conscientes de que es más probable que si no va bien se acabe, que trabajar hacia un "para siempre" que no nos hace felices. Relaciones más líquidas, en las que los pasos habituales dentro de un noviazgo serio no se siguen”.