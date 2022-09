No trates a los camareros como Carlos III a sus ayudantes

Publicado hace 1 hora por Beltenebros a blogs.20minutos.es

Así que que mucho Windsor, mucho estudiar en Eton y codearse toda la vida con lo mejor de cada familia, y a la hora de la verdad y con medio mundo viéndole en directo no parece saber lo que mi hijo de cuatro años sí: las cosas se piden por favor y se da las gracias. El caso es que los analistas de Twitter no han dudado en identificar el gesto no como algo casual, sino como un reflejo instantáneo que desvela la personalidad del monarca. Vaya, que no es que haya sido maleducado por los nervios del momento, es que es así como considera que...