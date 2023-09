No todo sube: por qué un gramo de cocaína cuesta lo mismo que hace 25 años

Publicado hace 22 minutos por Grahml a elblogsalmon.com

Nuestros antepasados se echarían las manos a la cabeza si vieran el precio de la vida actual. Cada vez cuesta más trabajo, y más dinero, llenar el carro de la compra y pagar las facturas, y no hablemos ya de darse algún capricho esporádico. La situación económica es cada vez más ardua y eso lo sabe el ciudadano de a pie. Pero no todo en esta vida sube, en este caso por desgracia o no para muchos. Hablamos de la droga y en concreto de la cocaína.