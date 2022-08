No respondieron su solicitud de empleo y se vengó de la empresa 14 años después

Publicado hace 39 minutos por Ariesun24 a clarin.com

La frustración después de no obtener un trabajo es grande. Pero la bronca se potencia si ni siquiera el aspirante recibe una respuesta a la solicitud de empleo. Justamente es esa sensación de injusticia se enfocó un hombre, con un presente exitoso, para su particular venganza contra una empresa 14 años después. Cuando suele pasar un tiempo determinado, asumimos que el puesto al que aspiramos ya no esta disponible. Pero siempre queda dando vueltas en el aire, ¿cuesta mucho informar al solicitante si no tuvo éxito?