No se pueden buscar flores en el estercolero

Sabemos leer, pero no sabemos interpretar lo que leemos. Y más si nuestra principal, si no única, referencia es ese inmenso estercolero que son los medios de propaganda (antes llamados de comunicación) occidentales. Esto viene a cuento por la pregunta que hace pablog sobre la participación de los países africanos en la cumbre con Rusia de hace un par de semanas. Dice que no ha encontrado fuentes sobre el número de países que participaron (49, como dije al hablar de ello) y que la única referencia que ha encontrado es el número de 17.