"No se puede cambiar la Constitución como un arma arrojadiza sobre los contrincantes políticos"

Político y abogado, hijo de Adolfo Suárez, Adolfo Suárez Illana se ha tomado hoy 'Un café con Susanna' para valorar las últimas medidas del Gobierno de Pedro Sánchez. No cree que sea buena "una reforma 'exprés' de la Constitución". "Si hay una modificación que no sea un arma arrojadiza sobre los contrincantes", señala. Considera que se está perdiendo el verdadero espíritu de la Transición: "No es un pacto sobre el olvido, es sobre el vivo recuerdo de las atrocidades que cometimos para no volver ni a matar ni a morir", señala.