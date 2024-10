Publicado hace 1 hora por Filemon314 a elcorreogallego.es

La diputada del PP en el Congreso Ana Belén Vázquez ha denunciado este jueves las amenazas e insultos que ha recibido a través de una carta que le ha llegado "sin remitente". A través de la red social X, la diputada por la circunscripción de Ourense ha mostrado la misiva que ha recibido y ha insistido en que, pese a la "nauseabunda" carta, a ella no la van a callar. "Tú no tienes lo que hay que tener para poner tu nombre en el remite. Eres un cobarde de mierda! No os tengo miedo! No me vais a callar!", indica el mensaje de la diputada.