No, no estás «bien»: cómo reconocer un problema de salud mental

Publicado hace 1 hora por Elnuberu a lavozdegalicia.es

Según datos de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm), casi el 30 % de la población española padece algún trastorno de salud mental, siendo la ansiedad el más frecuente entre ellos. Pero muchas veces, los síntomas de que algo no va bien en este ámbito pueden pasar desapercibidos incluso para nosotros mismos. No solo porque dejamos de escucharnos y prestarle atención a nuestro bienestar emocional, sino porque las manifestaciones de este tipo de trastornos no siempre son tan claras.