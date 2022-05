No, el misil ruso Sarmat no puede alcanzar París en 200 segundos [FR]

Publicado hace 30 minutos por minossabe a francetvinfo.fr

Después que Rossiya-1 TV anunciara que el misil Sarmat puede alcanzar las principales ciudades europeas en tiempo récord, los expertos han señalado que esta afirmación se enmarca en la estrategia del terror del Kremlin, pero no en la realidad. En primer lugar, el misil está todavía en desarrollo y no operacional. Segundo, no hay disponibilidad de silos que permitan desplegar el misil en Kaliningrado. En tercer lugar, la parábola necesaria que describiría el misil alteraría enormemente su tiempo de viaje