Que no lo llamen matrimonio

El matrimonio Igualitario no está protegido totalmente. El problema aparece cuando son dos personas del mismo sexo las que han contraído matrimonio y quieren registrar su vínculo en un Estado que no reconoce —o directamente prohíbe— las uniones homosexuales. Tanto en este caso concreto como en otros muchos, nos encontramos con que la reciprocidad no implica la equivalencia, es decir, que es posible acordar el reconocimiento recíproco del matrimonio que se ha contraído, pero que no siempre es equivalente lo que se entiende por matrimonio.