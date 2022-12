"¿Por qué no te has casado todavía?": un tercio de la población tiene pánico a las preguntas incómodas de su familia

Publicado hace 1 hora por nereira a mundodeportivo.com

La encuesta ha recopilado las 15 preguntas que jamás se deberían de hacer en una reunión si se quiere mantener la cordialidad: ¿Has engordado un poco? ¿Qué pasa con tu vida amorosa? ¿Tienes novio o novia? ¿Cuándo vas a tener un bebé? ¿Por qué sigues soltero? ¿Por qué no te has casado todavía? ¿Cuándo te casas? ¿Sabes algo de tu ex? ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? ¿Cuándo vas a comprar una casa? ¿Quieres tener hijos? ¿Cuándo conoceremos a tu nueva novia o novio? ¿Por qué te hiciste eso en el pelo?