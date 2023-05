No hagáis sándwiches de queso si no podéis permitíroslos, dice Ann Widdecombe a las familias en apuros (en)

Publicado hace 51 minutos por tiopio a independent.co.uk

La ex eurodiputada del Partido Brexit dio su respuesta a como hacer frente a la escalada de precios. Añadió que no existe un "derecho fundamental" a los precios bajos de los alimentos y habló de cómo los agricultores se quejaban "constantemente" ante ella de los precios de los supermercados cuando era diputada conservadora por Maidstone. "La única forma de hacer frente a esta situación es reducir la inflación", declaró Widdecombe. "La inflación no bajará si se siguen produciendo subidas salariales inflacionistas".