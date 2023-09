No existe un archivo con fotos del terremoto de Cariaco que te pueda hackear el móvil

Publicado hace 1 hora por Grahml a amp.rtve.es

Es un bulo. No se está difundiendo ningún archivo malicioso llamado Ondas Sísmicas CARD por WhatsApp ni se está advirtiendo de ello en la televisión. "Van a subir unas fotos del terremoto Cariaco por WhatsApp. El archivo se llama Ondas Sísmicas CARD", leemos en el mensaje que circula por WhatsApp. El texto advierte de que "no las abras ni las veas [las imágenes]" porque “te jaquea el teléfono en 10 segundos y no se puede detener de ninguna manera".