No, ABC no ha publicado que ha fallecido María Teresa Campos «a los 81 años debido a un fallo multiorgánico»

maldita.es

Se ha viralizado en redes sociales un supuesto tuit del diario ABC en el que se lee lo siguiente: “María Teresa Campos fallece a los 81 años debido a un fallo multiorgánico”. Pero es un bulo: el nombre del usuario que ha publicado este contenido no coincide con el de ABC y la cuenta no está verificada como sí lo está la del medio de comunicación. Además, el enlace que aparece en el tuit lleva a una “página no encontrada” y no hay en su página web ningún contenido sobre la supuesta muerte de la periodista.