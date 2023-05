Un niño de siete años de origen marroquí, expulsado de su club de fútbol por no tener papeles: “Quiero volver a jugar”

Publicado hace 46 minutos por WorkOutFine444 a eldiario.es

Parecía un entrenamiento más cuando Wassim Rhalmi, de siete años, supo que no podría volver al equipo donde había aprendido a jugar al fútbol en las últimas temporadas. Su entrenador en el Rusadir CF de Melilla le pidió que se acercara: “Me dijo que no puedo jugar porque no tengo papeles”, dice el pequeño, nacido en España pero sin tarjeta de residencia por la situación administrativa heredada de sus padres marroquíes y las trabas derivadas de la ubicación fronteriza de su ciudad. “Cuando terminamos el ejercicio, me dijo ‘No puedes jugar más’ y