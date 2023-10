Publicado hace 56 minutos por Meneanauta a lavanguardia.com

No habrá corredor humanitario en Gaza para que la población civil pueda escapar de las bombas y de la batalla inminente hacia el único lugar posible, Egipto. Esto condena a más de dos millones de gazatíes a esperar la muerte y, si no se aplica una alternativa posible, la entrada de suministros a languidecer de hambre y sed, a no poder siquiera lavarse las manos.