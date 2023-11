Publicado hace 1 hora por Dragstat a europapress.es

"No pretendemos conquistar Gaza, no pretendemos ocuparla y no pretendemos gobernarla", ha matizado Netanyahu, quien ha explicado que buscarán la formación de un gobierno civil. "Tendremos que encontrar un gobierno, un gobierno civil que esté allí. Pero en el futuro inmediato tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir", ha afirmado el primer ministro israelí durante la entrevista, según recoge de el diario estadounidense 'The Hill'.