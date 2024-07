Publicado hace 1 hora por Dragstat a elespanol.com

Sumar pedía avanzar en la ley de vivienda y prohibir la venta de vivienda a extranjeros mediante una proposición no de ley registrada en el Congreso de los Diputados. La medida no era descabellada y emanaba de propuestas similares de otros países que tiene activas leyes de este tipo como Canadá. El consejero Jorge Rodrigo aseguraba que Madrid no se plantea, en ningún caso, limitar la compra de vivienda a extranjeros. Todo ello pese a que hay determinados colectivos (sobre todo latinos) que se están haciendo con barrios enteros de la capital.