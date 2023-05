El negacionismo climático es una puñalada trapera a la humanidad

Publicado hace 1 hora por nereira a eldiario.es

Mientras Doñana se seca, los agricultores están consumiendo su agua y el de las generaciones venideras… ¡para cultivar fresas! Para una actividad insostenible que podría sustituirse por otra, y que muy a menudo tiene un trasfondo ilegal. Es un tipo de cultivo que debiera haberse reconvertido en otro hace décadas. No tenemos nada en contra de las fresas, son un verdadero manjar; pero no podemos agotar el agua del futuro para cultivar un producto alimenticio no esencial en una situación como esta.