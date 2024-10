El negacionismo del Atleti: el Frente Atlético no existe

Publicado hace 1 hora por Mountains a elespanol.com

El Frente Atlético lleva décadas llenando el fondo del Calderón (y ahora del Metropolitano) de distintivos y gritos fascistoides, pero no existe. Ha protagonizado cientos de incidentes dentro y fuera de la capital, pero es una mera entelequia. Ha matado a dos personas, pero es un vano fantasma de niebla y luz, como decía Bécquer. El Frente Atlético (o mejor, en terminología rajoyana, esa agrupación de fans colchoneros de la que usted me habla) no existe. El Frente Atlético son los padres.