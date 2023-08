Navratilova: “El tenis femenino no es para atletas masculinos fallidos”

Publicado hace 1 hora por Tarod a as.com

A pocos días del inicio del US open. la extenista checa cargó contra la política de inclusión transgénero de la Asociación de Tenis de los Estados Unidos. “Vamos USTA, el tenis femenino no es para atletas masculinos fallidos de cualquier edad. No es lo correcto ni es justo”. Y añadió: “¿Va a ser esto permitido en el US Open este mes? ¿sólo se necesitará identificación propia? No creo que sea así…”.