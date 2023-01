El naufragio de Kevin McCarthy (Roger Senserrich)

Publicado hace 1 hora por ccguy a 4freedoms.substack.com

La cámara de representantes del congreso de los Estados Unidos tiene 435 escaños. Debido a su evolución histórica y mayor tamaño comparado con el senado, el poder está mucho más centralizado en manos del Speaker of the House (“portavoz de la casa”), el líder de la mayoría en la cámara, y su equipo. El Speaker tiene un control casi absoluto de la agenda y es quien asigna los cargos en los comités donde se hace el trabajo legislativo. Dado que el presidente no puede enviar proposiciones de ley al congreso, el Speaker tiene un (...)