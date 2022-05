Publicado hace 1 año por euleriano a dw.com

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y una de las demócratas de mayor perfil, Nancy Pelosi, dijo este viernes (08.01.2021) que habló con un jefe militar para asegurarse de que el presidente Donald Trump no use los códigos nucleares, y advirtió que el Congreso actuará si el mandatario no renuncia voluntariamente y a la brevedad.