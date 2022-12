Nadhim Zahawi dice que los trabajadores en huelga del Reino Unido le están haciendo el juego a Putin [ENG]

Publicado hace 36 minutos por perogrullobrrr a theguardian.com

Los ministros se niegan a revisar su oferta salarial del 3 % para los trabajadores del NHS cuando la inflación es del 11 %, y el Royal College of Nurses está intensificando los planes de huelga para el 15 y el 20 de diciembre. Nadhim Zahawi dice que las tropas están listas para reemplazar a los trabajadores de ambulancias y al personal fronterizo en huelga Insta a los sindicatos a no proceder con la huelga, dijo: "Este es un momento para unirnos y enviar un mensaje muy claro al señor Putin de que no nos dividiremos de esta manera...