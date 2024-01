Publicado hace 24 minutos por ccguy a elpais.com

“Hola a todos, durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo [el psoas ilíaco, del que se operó en junio] que como sabéis me tuvo preocupado. Una vez que llegué a Melbourne tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un microdesgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión y eso es una buena noticia”, explicó el balear por medio de sus redes sociales, a primera hora de este domingo. “Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia (...)"