Recientemente te trajimos la noticia del nuevo himno de MAGA que el productor Jimmy Levy ha apodado "el MAGA We Are The World". La canción, "Freedom", es una pesadilla de autotune que cuenta con genios musicales como Trump Latinos ("Billboard Charting Duo"), Mesus ("Billboard Charting Rapper"), Liz Crokin ("Investigative Journalist Known for Iconic Out of Shadows Documentary") y el único General Michael "WWG1WGA" Flynn