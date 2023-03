El mundo se está acabando

Publicado hace 26 minutos por Verdaderofalso a nomecreocasinada.over-blog.com

¿Una fuerza no humana está buscando activamente exterminar a la humanidad en una operación de limpieza étnica a escala planetaria, para luego ocupar y controlar la Tierra y todos sus recursos? ¿Toda la risible estafa del timo climático no es más que una tapadera para una exterminadora operación de terraformación extraterrestre destinada a modificar la atmósfera de la Tierra y hacerla más “hospitalaria” para una especie ocupante no humana que planea tomar el control, mientras los primeros transhumanos conviven junto a ellos?