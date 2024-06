Publicado hace 42 minutos por AVilla a todoalicante.es

«No es la primera sanción y damos por hecho que no será la última», asegura el concejal de Salud Pública del Municipio. Se trata de El Campello. Allí el pasado 12 de junio los agentes de la Policía Local de la localidad actuaron tras un aviso de un perro suelto y sin control alguno en la via pública. Los efectivos llegaron a la zona y vieron como el perro realizaba sus necesidades en la calle, mientras que la mujer que lo llevaba no las recogía.