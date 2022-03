Multa de 15 miliones contra la central nuclear Ascó I de Tarragona por infracciones graves en 2007 [CAT]

L’Audiència Nacional desestima el recurs contenciós administratiu interposat per Endesa, com a explotador responsable de la central nuclear Ascó I de Tarragona, contra el Ministeri d’Indústria i haurà de fer front a sancions de més de 15 milions per quatre infraccions greus el 2007.